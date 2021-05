Nach den Angriffen auf Synagogen in Deutschland reagieren die Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg mit erhöhter Wachsamkeit. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es gebe bislang aber keine Erkenntnisse über eine konkrete Gefahr für Synagogen und andere Einrichtungen. Trotzdem seien die für den Objektschutz eingesetzten Kräfte sensibilisiert worden. Auch die Sicherheitsvorkehrungen an "relevanten Örtlichkeiten" seien angepasst worden und die Polizei stehe in engem Kontakt mit den jüdischen Gemeinden. Nach der Eskalation in Israel waren vor Synagogen in Nordrhein-Westfalen israelische Flaggen angezündet und der Eingang eines jüdischen Gotteshauses mit Steinen beschädigt worden. Nach Angaben der israelischen Armee feuerten militante Palästinenser seit Montagabend mehr als 1.000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel. Die israelische Luftwaffe griff im Gazastreifen Ziele der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas an.