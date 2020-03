per Mail teilen

Schulen und Kitas zu - was machen die Kinder jetzt zu Hause? Damit es nicht allzu langweilig wird, ändert der SWR sein Fernsehprogramm am Vormittag: Dann läuft "Tigerenten Club", "Planet Wissen" und "Planet Schule".

Der SWR reagiert auf die Schul- und Kita-Schließungen im Südwesten und sendet ab Montag ein extra Programm für Kinder und Jugendliche. Ab 8 Uhr gibt es den "Tigerenten Club spezial" mit Serien und Dokus wie "Tiere bis unters Dach", "Schmecksplosion" oder "Dein großer Tag". Die Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen ins Studio schicken, die dann von Experten beantwortet werden.

Ab 10.45 Uhr laufen dann "Planet Schule" und "Planet Wissen" - so können Kinder aller Altersstufen problemlos auch zu Hause lernen. Dabei werden Themen behandelt, die sich auch an den Unterrichtsthemen orientieren wie Natur und Umwelt, Wissenschaft und Technik, Sprachen, Geschichte und Gesellschaft. Das Programm ist auch auf SWRKindernetz.de und im Youtube-Kanal "SWR Kindernetz plus" verfügbar.

Lern- und Spielangebote im Internet

Wer lieber selbst aktiv wird, kann das auch im Internet auf planet-schule.de und planet-wissen.de. Dort gibt es weitere Filme, Lernspiele, Simulationen und Apps für alle Fächer. Zu allen Themen finden sich jede Menge spannende Materialien, zum Beispiel zu Vulkanen, Insekten, Energiegewinnung oder zum Mittelalter. Die Inhalte stehen online kostenfrei und zum Download zur Verfügung.

Online den eigenen "Tatort" drehen

Auch für Jugendliche ist online was dabei: Sie können mit dem Multimediaangebot "Tatort Film" die Entstehung eines Krimis erkunden - von der Drehbuchentwicklung bis zum fertigen Film. Oder sogar selbst eine Tatort-Szene schneiden, nachbearbeiten und Erfahrungen mit der musikalischen Vertonung sammeln.

Mit der aktuellen Programmänderung erfüllt der SWR seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag und bietet gerade den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern in besonderen Zeiten Heimat, Geborgenheit und Orientierung.

Weitere Links für Grundschüler

Hier gibt es viele Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien, die für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind.

Ein Hörspiel ist Kino im Kopf: Wie das geht, lässt sich mit dem Hörspielbaukasten selbst ausprobieren mit vielen Stimmen, Tönen und Geräuschen.

Spiele und Filme mit Elli Online: Animationsfilme zum Leben im Internet mit Tipps, wie Kinder sich dort sicher bewegen. Dazu gibt es auch ein interaktives Spiel mit Elli und Cosmo.

Weitere Links für Schüler der 6. Klasse

Multimediale Angebote zu den Themen Medienkompetenz, Mittelalter, Klimawandel, Instrumente im Symphonieorchester und einen 360 Grad Rundumblick zum Leben der Bienen.

Weitere Links für Schüler ab der 8. Klasse

Frage trifft Antwort: Jede Menge Wissen in Quiz und Videos.

Das Multimedia-Angebot "Kippelemente" zeigt wie das globalen Klimasystem kippen kann.

Mit dem Kanzlersimulator kann man selbst regieren: vom Wahlversprechen bis zur Gesetzesvorlage, vom Ärger mit dem Koalitionspartner bis hin zu gelungenen TV-Auftritten.

"Kleine Schritte im großen Krieg" ist ein Spiel, das einen ungewöhnlichen Zugang zum Thema Erster Weltkrieg bietet.