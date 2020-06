per Mail teilen

Die FDP knüpft ihre Zustimmung zum Konjunkturpaket der Bundesregierung an Bedingungen. Im SWR Interview der Woche erklärt Bundestags-Fraktionsvize Michael Theurer, an welche und warum ihm die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung nicht weit genug geht.

"Wir werden einer Grundgesetzänderung in jedem Fall nur dann zustimmen können, wenn in den anderen Bereichen auf unsere Vorschläge eingegangen wird", erklärte FDP-Bundestags-Fraktionsvize Michael Theurer im Interview der Woche mit SWR-Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb. Konkret nennt Theurer weniger Bürokratie sowie niedrigere Einkommens- und Körperschaftssteuern. Wenn die FDP da einiges umsetzen könne, könne er sich die Zustimmung der Liberalen zum Konjunkturpaket durchaus vorstellen.

"Dieses Konjunkturpaket hat aus unserer Sicht allerdings eine Schlagseite in Richtung Nachfrageseite: Die Angebotsseite der Wettbewerbsfähigkeit ist unterbelichtet." Michael Theurer, FDP-Bundesfraktionsvize

Die Partei wird voraussichtlich gebraucht, um die Kommunen von den Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern zu entlasten. Dafür muss der Bundestag das Grundgesetz ändern, wofür eine Zweidrittelmehrheit nötig ist.

Dauer 24:10 min Interview der Woche mit FDP-Bundestags-Fraktionsvize Michael Theurer FDP-Fraktionsvize Michael Theurer stellt der Regierungskoalition Bedingungen für die Zustimmung zum Konjunkturpaket. Die Mehrwertsteuer will er lieber langfristig absenken. SPD-Chefin Esken soll sich nach Ansicht von Theurer bei Polizisten entschuldigen. Die Wasserstoffstrategie der Regierung ist ihm zu wenig ambitioniert. Auch 16-Jährige sollen schon wählen dürfen.

Theurer will Mehrwertsteuer langfristig absenken

Die Senkung der Mehrwertsteuer, wie im Konjunkturpaket geplant, geht Theurer nicht weit genug. Praktiker aus der Wirtschaft sagten: "Die löst mehr Umstellungskosten aus, als sie teilweise einbringt." Wenn man die Mehrwertsteuer schon nur befristet absenke, dann länger als sechs Monate. Dass die FDP selbst allerdings eine Senkung von nur drei Monaten vorgeschlagen habe, erklärte Theurer damit, dass man in der Fraktion den Schwerpunkt auf andere, dauerhafte Steuersenkungen wie beispielsweise Einkommens- oder Körperschaftssteuer gelegt habe. Er selbst habe mit Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, ebenfalls FDP, zwei Jahre vorgeschlagen. Nun werde er nicht gegen eine temporär niedrigere Mehrwertsteuer sprechen, fordere aber, sie länger abgesenkt zu lassen.

"Und als Freidemokrat bin ich generell der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Menschen zu entlasten bei den Steuern und Abgaben und bei der Bürokratie." Michael Theurer, FDP-Bundesfraktionsvize

Theurer: Wasserstoffstrategie ist zu wenig ambitioniert

Auch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung geht Theurer nicht weit genug. Die Technik sei absolut notwendig. Umso schlimmer sei es, "dass die Bundesregierung über Monate hinweg diese Wasserstoffstrategie angekündigt hat und erst jetzt damit über die Rampe kommt".

"Die Wasserstofftechnologie ist absolut notwendig." Michael Theurer, FDP-Bundesfraktionsvize

Zudem seien die Pläne der Regierung "ziemlich unkonkret". Der FDP reiche das noch nicht aus. Daher werde sie "beim Wasserstoff und bei der Technologieoffenheit weiterhin Tempo" machen.

SPD-Chefin Esken soll sich bei Polizisten entschuldigen

In der Debatte über Rassismus kritisiert Theurer SPD-Chefin Saskia Esken. Wer davon spreche, dass es einen latenten Rassismus gebe und der möglicherweise in Organisationen, die Uniform trügen, strukturell vorhanden sei, stelle eine Gruppe unter Generalverdacht. Das sei verfehlt und nicht gerechtfertigt, so Theurer im SWR.

"Ich fordere Saskia Esken auf, sich dafür zu entschuldigen." Michael Theurer, FDP-Bundesfraktionsvize

Rassismus gebe es zwar durchaus, aber in der gesamten Gesellschaft. Das müsse aufgearbeitet werden. Nur: "Ich würde es nicht begrenzen auf Menschen, die in Uniform praktisch für unseren Staat den Kopf hinhalten."

Manuskript zum Interview der Woche mit Michael Theurer