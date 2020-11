Die Corona-bedingten Schließungen könnten zu einem wirtschaftlichen Schaden in niedriger zweistelliger Milliardenhöhe führen. Davon geht der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, aus. Dadurch würde auch die Erholung der deutschen Wirtschaft unterbrochen, sagte er im Interview der Woche mit Dirk Rodenkirch.

Restaurants, Fitnessstudios, Theater, Kinos - seit Wochenbeginn sind diese und viele andere Einrichtungen in Deutschland geschlossen. Bis Ende November soll das so bleiben. Was das für die deutsche Wirtschaft und deren Wachstum bedeutet, beschäftigt Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Sechs bis sieben Prozent der Wertschöpfung in Deutschland seien von der neuen Corona-Verordnung betroffen - ein Teil davon sei aber schon vorher "zumindest beeinträchtigt" gewesen, so Fuest im SWR Interview der Woche.

"Und wenn man das berücksichtigt und alles zusammenrechnet, dann kommt man auf einen Wertschöpfungsverlust durch diese Schließung jetzt in Höhe von etwa 10 bis 15 Milliarden Euro."

Damit werde die wirtschaftliche Erholung "quasi unterbrochen". Denn das Wachstum im vierten Quartal, das mit etwa zwei Prozent erwartet wurde, werde sich "wahrscheinlich Richtung null" entwickeln. "Die Hoffnung war, dass im vierten Quartal der Aufschwung weitergeht, die wirtschaftliche Erholung weitergeht, die war im dritten Quartal ganz gut", sagte Fuest. Tatsächlich war die deutsche Wirtschaft 8,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen.

Vor allem die Industrie habe sich erholt. Es sei doch schneller gelungen, als viele geglaubt haben, die Wertschöpfungsketten wieder zum Laufen zu bringen, also sicherzustellen, dass man die Zwischenprodukte und Vorprodukte dann auch geliefert bekommt. Das habe ganz gut funktioniert, meint Fuest. "Und auch in der Gastronomie und in anderen Bereichen lief das so langsam wieder an."

"Man muss damit rechnen, dass die Erholung im besten Fall eine Pause macht. (...) Es kann allerdings auch sein, dass wir wieder in die Schrumpfung rutschen. Das hängt auch davon ab, wie die Pandemie weiter verläuft."

Bundesregierung will mit 10 Milliarden Euro unterstützen

Die Bundesregierung hat angekündigt, die von der Schließung betroffenen Betriebe und die Solo-Selbstständigen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. 10 Milliarden Euro werden bereitgestellt, um Einnahmeausfälle auszugleichen. Für Fuest stellt sich die Frage, ob man wirklich die gesamten Wertschöpfungsverluste ersetzen muss und auch kann. "Aber einen erheblichen Teil wird man ersetzen und damit ist den Betroffenen auf jeden Fall geholfen."

Das Problem mit dem Kurzarbeitergeld

Ein wichtiges Mittel der Bundesregierung in der jetzigen Krise ist das Kurzarbeitergeld. Die Zahl der Kurzarbeiter ist aber seit dem Frühjahr schon wieder deutlich zurückgegangen. Dennoch soll der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres verlängert werden.

Nach Fuests Ansicht wurde diese Verlängerung zu früh beschlossen und damit das Signal gegeben, "dass Unternehmen auch länger schließen können, die Beschäftigten zu Hause bleiben können und man das dann schon bezahlen wird".

"In einer schweren Krise ist Kurzarbeitergeld ein sehr gutes Instrument, auch um die Verunsicherung in Grenzen zu halten. Aber wenn man das Ganze zu lange laufen lässt, dann überwiegen irgendwann die Schäden."

Statt eines "zwangsweisen Nicht-Arbeitens", das sich die Betroffenen nicht ausgesucht haben, solle man überlegen, "wie wir Menschen auch ermutigen, woanders zu arbeiten, vielleicht auch zwischendurch woanders zu arbeiten". Personal werde durchaus derzeit in bestimmten Bereichen gesucht, dem Gesundheitswesen zum Beispiel. "Solche Anreize kann man schaffen, indem man sagt: Ja, Kurzarbeitergeld kriegt er, aber er könnte es in einen neuen Job, zumindest einen Teil, auch mitnehmen."

Manuskript zum SWR Interview der Woche mit Clemens Fuest