Coronavirus in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz SWR Extra: Corona-Krise - Lockerungen im Südwesten

Am Montag treten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im öffentlichen Leben in Kraft. Wie stark ist der Ansturm im Einzelhandel? Werden die Hygienevorschriften eingehalten? Sehen Sie dazu unser SWR Extra.