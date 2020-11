Hoch "Detlef" beschert dem Südwesten heiße Tage. Für die einen wird es ein großes Badevergnügen an Seen oder Flüssen. Für die anderen ist die Hitze Grund zur Sorge. Es steigt die Waldbrandgefahr. Die Sendung "SWR Wetter Extra - Heißen Tage im Südwesten" ist unterwegs zu den Menschen und zeigt wie sie mit der Sommerhitze an diesem Wochenende umgehen. mehr...