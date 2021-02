Die SWR Aktuell Info-Dates bringen Ihnen morgens, mittags und abends die Top-Storys auf ihren Sprachassistenten. Sie erfahren, worüber in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie in Deutschland und der Welt gerade gesprochen wird.

"Gibt's mehr Geld für die Gastronomen in der Corona-Krise? Mit welchen Themen wollen die Parteien bei den Landtagswahlen im Südwesten die Menschen überzeugen? Was hat die Runde im Kanzleramt Neues beschlossen? Wie wird das Verhältnis zu den USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden? Hat es mein Verein in die nächste Pokalrunde geschafft?"

Von Montag bis Freitag fassen wir dreimal täglich in zehn Minuten die wichtigsten Ereignisse kompakt zusammen. Das sind Ihre Informations-Updates, abrufbar jeweils um 6:30 Uhr im "SWR Aktuell Info-Date am Morgen", um 13:00 Uhr im "SWR Aktuell Info-Date am Mittag" und um 18:00 Uhr im "SWR Aktuell Info-Date am Abend".

SWR Aktuell Info-Dates bei Google und Alexa

Mit den Sprachassistenten von Google und Amazon holen Sie sich Ihr Informations-Update, wann immer Sie es wollen. Auf dem Weg zur Arbeit, zur Kantine, beim Joggen: Sie sind immer in zehn Minuten auf dem neuesten Stand. Dazu müssen Sie bei Google nur den folgenden entsprechenden Sprachbefehl geben:

"OK Google: spiele SWR Aktuell Info-Date" spielt SWR Aktuell Info-Date am Morgen, am Mittag oder am Abend

Auch für den Sprachassistenten von Amazon ist das Angebot verfügbar:

"Alexa, was sind die Nachrichten?" oder "Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung?" spielt SWR Aktuell Info-Date am Morgen, am Mittag oder am Abend.

Zuvor muss man bei Alexa den gewünschten Skill installieren. Wie das funktioniert, lesen Sie hier:

Installation von Alexa-Skills

SWR Aktuell Info-Date bietet Einordnung von Themen

SWR Aktuell Redaktionsleiter Peter Knetsch freut sich über das neue Angebot, weil das Info-Date mehr ist als nur Nachrichten: "Die neue Trend-App 'Clubhouse' ist sicherlich nur bedingt ein Nachrichtenthema. Aber alle wollen wissen, ob ich die auch brauche oder besser die Finger davon lasse. Im Info-Date geht es uns um Service und die Einordnung von Themen."

In den SWR Aktuell Info-Dates am Morgen, am Mittag und am Abend bekommen Sie Fakten, Hintergründe und Meinungen aus Politik, Wirtschaft, Lifestyle und Sport. Dazu recherchieren unser Korrespondent*innen in den ARD-Studios auf der ganzen Welt und in Deutschland sowie die SWR Reporter*innen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.