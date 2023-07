Meinung: Supermarkt der Zukunft - Dürfen es ein paar Gramm mehr sein?

Der Trend in Supermärkten: Schneller, effizienter, automatisierter. Eine Herausforderung für Kunden und Personal. Aber nicht zwangsläufig eine Win-Win-Situation, meint Peter Knetsch.

Meine Lieblings-Verkäuferin im Supermarkt meines Vertrauens heißt, naja ich nenn sie mal Frau Fischer. Frau Fischer ist ein Naturereignis, ein menschgewordener Wirbelwind. Sie ist überall. Beim Gemüse, in den Gängen, packt an, packt aus, aber vor allem sitzt sie an der Kasse. Das Auffälligste an Frau Fischer ist ihr Lachen. Sie lacht ständig, als hätte sie mit Schotter gegurgelt, der ganze Körper bebt. Laut, herzlich, dreckig, rau. Fast zeitgleich zaubert Frau Fischer damit vielen Kunden ein Lächeln ins Gesicht. Für mich ist dieses Geräusch immer wie Brause im Gehirn. Erfrischend, Energie pur.

Die Kolumne von Peter Knetsch können Sie hier auch als Audio hören:

Wenn Frau Fischer mal nicht lacht, bewundert sie im Vorübergehen Babys in Kinderwagen, strubbelt kleineren Kindern beherzt über den Kopf und lobt erste Zahnlücken. Also bei den Jüngeren. Den Älteren - auch häufig mit Zahnlücken - hilft sie, wenn diese die Münzen im Geldbeutel nicht mehr auseinanderhalten können. Dazu immer ein Spruch: Waren Sie im Urlaub? Was macht der Garten? Wie geht's dem Mann?

Frau Fischer ist leider seit ein paar Wochen immer seltener der soziale Kitt in diesem meinem Supermarkt. Der Grund: Ein neues Kassensystem, eine fast vollständig automatisierte Barkasse. Alles aufs Band legen, Artikel scannen, piep, piep, piep, und zum Schluss füttern wir Kunden den Kassenautomaten. Ein Schlitz saugt Geldscheine ein und spukt Restgeld aus. Im Idealfall. Manchmal passen ihm die Scheine nicht und der Automat würgt sie wieder aus. Der Kunde wird nervös, warum will der mein Geld nicht? Schwitzehändchen, die Schlange hinter einem rollt die Augen, sie wissen, was ich meine…

Frau Fischer sitzt jetzt immer häufiger etwas in der Halbdistanz und achtet darauf, dass wir Kunden alles richtig machen. Wortlos, konzentriert wie eine Tennis-Schiedsrichterin. Wir müssen schließlich in Sachen SB-Einkauf auch erstmal konditioniert werden.

Noch ist dieses neue System nur eine Alternative, es gibt zumindest auch noch herkömmliche Kassen. An denen aber immer seltener Frau Fischer sitzt. Ich habe sie gefragt, wie es ihr mit dieser neuen Aufgabe geht. "Muss ja" hat sie gesagt. Kein Schotter-Lachen, noch nicht einmal ein Kies-Lächeln, sondern nur ein verzagtes Sand-Murmeln "Muss ja, die neue Kasse ist genauer als wir".

Gewinnmaximierung auf Kosten der Gratis-Portion Lebensfreude. Geschottert, geschnitten oder am Stück, ja, es darf ruhig ein bisschen mehr sein. In Zukunft aber wohl eher weniger.