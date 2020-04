per Mail teilen

Eigentlich galten sie als geheilt - doch jetzt ist bereits bei 91 Menschen in Südkorea die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 erneut ausgebrochen. Was hat es damit auf sich?

Vergangenen Montag lag die Zahl der Menschen, bei denen nach überstandener Infektion das Virus erneut ausgebrochen ist, bei 51 nun sind es schon 91, erklärte der Direktor des Koreanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung KCDC, Joeng Eun-kyeong.

Corona-Immunität von weltweiter Bedeutung

Die Frage, ob sich von einer Infektion genesene Menschen erneut am Coronavirus anstecken können, ist von internationaler Bedeutung. Viele Länder setzen darauf, dass von einer Corona-Infektion geheilte Menschen eine Immunität gegen das Virus entwickeln und mit der Zeit ein genügend größer Bevölkerungsteil immun gegen die Krankheit ist. Man spricht von "Herdenimmunität".

Sind Zweitinfektionen möglich?

Noch ist unklar, was sich hinter dem Trend verbirgt, erklärten Vertreter des südkoreanischen Gesundheitswesen. Epidemiologischen Untersuchungen sollen deshalb Klarheit bringen, heißt es. Eun-kyeong, erklärte am Freitag, es sei eher wahrscheinlich, dass das Virus "reaktiviert" worden sei, als dass es sich um Neuinfektionen handele. Das kann zum Beispiel bei Patienten passieren, die sich nach milden Symptomen nicht vollständig erholt haben.

Auch falsche Testergebnisse könnten laut Experten eine Rolle spielen und den Trend begünstigen:

Die Standardtests des Typs RT-PCR seien so gestaltet, dass selbst kleine Teile genetischen Materials des Virus festgestellt werden können. Möglicherweise können sie aber nicht zwischen Überbleibseln des toten Virus und ansteckenden Partikeln unterscheiden.

Kim Woo-joo, Professor von Infektionskrankheiten an der Korea University, geht davon aus, dass die Zahl der Rückfälle steigen wird.

Was ist bisher über die Immunität bekannt ist

Anders als bei der saisonalen Grippe gibt es gegen Sars-CoV-2 bisher keine Impfung. Forscher erwarten einen Impfstoff erst in mehreren Monaten. Viele Experten sind sich sicher, dass zuvor ein Medikament auf den Markt kommen wird. Bisher beschränkt sich die Corona-Therapie vor allem auf die Linderung der Symptome. Wer einmal eine Infektion hinter sich gebracht hat, ist nach Annahmen des Robert-Koch-Instituts wegen der Bildung von Antikörpern voraussichtlich für ein paar Jahre immun.

Laut dem Bonner Virulogen Hendrik Streeck, der eine Pilotstudie zur Verbreitung des Coronavirus im besonders schwer betroffenen Kreis Heinsberg leitet, bietet eine herausgebildete Immunität beim Menschen zwischen sechs und 18 Monaten Schutz vor dem Coronavirus.

Auch Virologe Bodo Plachter von der Uni Mainz spricht davon, dass man eine gewisse Zeit immun ist. Wie lange, ist aber noch unklar.

"Es ist noch unklar, wie lange eine Immunität anhält" Es deute derzeit alles darauf hin, dass bereits mit Corona Infizierte eine gewisse Immunität erhielten, sagt der Virologe Bodo Plachter von der Uni Mainz. Es sei aber unklar, wie lange diese anhalte.

Auch Studie mit Rhesusaffen spricht für Immunität

Eine chinesische Studie hat vier, aber eben nur vier, Rhesusaffen als Versuchstiere genutzt, um zu untersuchen, ob sich diese nach überstandener Covid-19-Erkrankung erneut anstecken würden. Sie wurden also zweimal infiziert und entwickelten nur beim ersten Mal die Krankheit. Sie hatten also zumindest in den ersten Wochen nach der Erstinfektion einen Immunschutz. Aber es sind Affen und keine Menschen. Der Vergleich ist nicht zu 100 Prozent möglich.

Fazit

Einen harten wissenschaftlichen Nachweis für eine Immunität nach einer Infektion mit dem Coronavirus gibt es noch nicht. Wissenschaftler halten es aber für sehr wahrscheinlich. Das Robert-Koch-Institut will dazu auch drei Studien starten.

Noch ist unklar, was sich genau hinter dem Trend in Südkorea verbirgt - dazu braucht es weitere Forschungsergebnisse.