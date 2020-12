per Mail teilen

Im Sudan hat die Übergangsregierung ein Friedensabkommen mit fünf Rebellengruppen unterzeichnet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Abkommen soll die Konflikte in Darfur und zwei weiteren sudanesischen Regionen beenden. Es sieht vor, dass Rebellen politische Mitspracherechte und Autonomie-Befugnisse bekommen. Die Menschen, die aus den umkämpften Gebieten vertrieben wurden, sollen in ihre Heimat zurückkehren. Nach Schätzungen sind alleine in der Region Darfur rund 300.000 Menschen im Bürgerkrieg getötet worden. 2,5 Millionen Menschen wurden vertrieben.