Das Stuttgarter Amtsgericht hat nach der Krawallnacht vom Juni ein weiteres Urteil gefällt. Es richtet sich gegen einen 26-jährigen Mann. Er muss für drei Jahre ins Gefängnis, weil er einen bewusstlos am Boden liegenden Mann ausraubte. Außerdem hatte er zusammen mit anderen Randalierern mehrere Geschäfte geplündert. In der Nacht auf den 21. Juni hatten hunderte Menschen in der Stuttgarter Innenstadt randaliert und Polizisten angegriffen. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen.