Immer mehr Corona-Neuinfektionen: In Stuttgart haben sich die Fälle binnen einer Woche fast verdoppelt. Die meisten Erkrankten sind Urlaubsrückkehrer. Klinikchef Jan Steffen Jürgensen schlägt Alarm.

Der Vorstandschef und medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart zu dem Anstieg der Neuinfektionen im SWR: "Es war zwischenzeitlich so, Ende Juni, dass kaum noch positive Abstriche zu verzeichnen waren. Das ändert sich gerade und das sehen wir gerade auch in den anderen Kliniken in Stuttgart.“

Risiko "Corona-Müdigkeit“

Große Sorgen bereitet dem Mediziner eine zunehmende "Corona-Müdigkeit" in der Bevölkerung: "Wir haben bisher Glück gehabt. Wir konnten von den Erfahrungen anderer Länder lernen und hatten einen mehrwöchigen Vorsprung." Diesen Vorsprung drohe Deutschland jetzt zu verspielen: "Die Dinge, in denen wir jetzt Rückstände riskieren oder sehen, sind aus meiner Sicht bei allem Respekt vermeidbar."

Jürgensen sieht seine und andere Kliniken gut auf eine zweite Welle vorbereitet. Er warnt aber davor, die medizinischen Möglichkeiten zu überschätzen. Die Masse und Wucht einer zweiten Ausbreitung könnten auch die bestausgestatteten Kliniken nicht abfangen: "Wenn es sich exponentiell entwickelt, dann werden wir nicht die vier Prozent, die kritisch krank werden, retten können."

Viele Urlauber kommen infiziert zurück

In Stuttgart habe sich in der vergangenen Woche die Zahl der aktiv Infizierten verdoppelt. Das könne man als Beginn einer exponentiellen Entwicklung sehen. "Wenn sich so etwas über Wochen fortsetzt, dann sind die Kapazitäten im deutschen Gesundheitswesen schnell erschöpft." Klinik-Vorstand Jürgensen mahnt deshalb, Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygiene einzuhalten und vermeidbare Risiken zu meiden: "30 bis 40 Prozent der aktiven Fälle sind Urlaubsrückkehrer. Das werden wir, wenn das so anhält, nur mit großen Kräften und möglicherweise gar nicht vollständig eindämmen können."