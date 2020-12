Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Gruppierung "Sturmbrigade 44" verboten. Die gewaltbereite Gruppe tritt auch unter dem Namen "Wolfsbrigade 44" auf. Zuvor gab es Razzien bei 13 Mitgliedern in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ziel der Razzien ist es laut Seehofer, Beweismittel für die Aufklärung von rechtsextremistischen Strukturen zu sammeln, Vermögen zu beschlagnahmen und Propagandamittel sicherzustellen. Mit ihrem Namen knüpft die Rechtsextrementruppe an eine Einheit der Waffen-SS an, die an zahlreichen Kriegsverbrechen beteiligt war.