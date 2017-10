Sturm "Herwart" sorgt im Norden für Chaos Im Südwesten läuft es glimpflicher ab

Die Bahn hat wegen des Herbstturms "Herwart" in Mittel- und Norddeutschland den Zugverkehr eingestellt. Betroffen sind auch Züge aus Süddeutschland, die vorzeitig enden. In Hamburg und Berlin haben die Feuerwehren den Ausnahmezustand ausgerufen.Wegen der Schäden, die "Herwart" auf norddeutschen Strecken verursacht hat, kann die Deutsche Bahn den gesperrten Fernverkehr erst am Montag wieder aufnehmen, teilte die Bahn mit. Reisende sollen sich vor Reiseantritt über die aktuelle Lage informieren. In Frankfurt konnte ein A380 der Lufthansa wegen starker Windböen nicht landen und wurde stattdessen nach Stuttgart umgeleitet. In Hamburg trat die Elbe über die Ufer und überschwemmte Teile des Hafens.