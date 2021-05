Mehr als 120.000 Menschen haben am Wochenende Vögel gezählt, so viele wie nie. Die Nabu-Aktion zeigt den deutlichen Rückgang der Blaumeisen - aber auch ein Plus bei anderen Vogelarten.

Die Aktion der Naturschützer scheint eine willkommene Abwechslung in Corona-Zeiten gewesen zu sein: Von 76.000 auf 120.000 ist die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr angestiegen - ein Riesensprung. Eine Stunde lang haben die Vogelfreunde am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag die Vögel im Garten, vom Balkon aus oder in einem öffentlichen Park gezählt. Im Durchschnitt haben die Teilnehmer der "Stunde der Gartenvögel" in dieser Zeit innerhalb einer Stunde 31 Vögel elf unterschiedlicher Arten beobachtet.

Auch Vogelfreunde in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zählten

In Baden-Württemberg beteiligten sich laut Nabu landesweit mehr als 15.000 Menschen an der Aktion, in Rheinland-Pfalz waren es über 6.800 Vogelfreunde. Damit stieg selbstverständlich auch die Zahl der gemeldeten Vögel. Rund 280.000 Exemplare wurden in Baden-Württemberg gesichtet, ein Plus von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Rheinland-Pfalz wurde 138.570 Gartenvögel gezählt in über 4.600 Gärten oder Parks.

Blaumeisen-Sterben mit massiven Auswirkungen

Die Nabu-Aktion „Stunde der Gartenvögel“ hat dieses Jahr einen deutlichen Rückgang der Blaumeisen gezeigt - zum Teil eine Folge des mittlerweile überwundenen Blaumeisensterbens. Tatsächlich sind bundesweit betrachtet 22 Prozent weniger Blaumeisen pro Beobachtungsort gemeldet worden: Statt 2,16 Blaumeisen pro Meldung sind es in diesem Jahr nur noch 1,66, berichtet der Nabu - mit Abstand der niedrigste Wert seit Beginn der Zählungen im Jahr 2005.

Unter den Blaumeisen grassiert seit Wochen eine tödliche Seuche: eine bakterielle Infektion, die bei den Tieren eine Lungenentzündung hervorruft. Die höchsten Melderaten von Verdachtsfällen bundesweit verzeichnet Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg liegt im hinteren Mittelfeld.

Mittlerweile geht die Zahl der pro Tag tot gefundenen Vögel aber deutlich zurück. Der Nabu rechnet damit, dass die bakterielle Infektion, die zum Blaumeisensterben führt, rund 300.000 Tiere getötet haben dürfte. Die Krankheit mache aber nur gut vier Prozent des Rückgangs gegenüber dem Vorjahr aus, hat der Nabu durch die Zählaktion festgestellt.

"Es kann sein, dass sich die Blaumeise davon schnell wieder erholt", vermutet SWR-Umweltredakteur Martin Thiel. Nach zweimaligem Brüten hätten die Blaumeisen 10 bis 20 Junge, ihre Lebenserwartung liege allerdings bei nur 1,5 Jahren. Der Lebensraum der Blaumeisen sei insgesamt bedroht, weil sie zu wenige Nistplätze und zu wenig Nahrung fänden.

Weitere Verlierer in der Vogelwelt

"Die Verlierer bei der Zählaktion sind Arten, die Insekten in der Luft als Nahrungsquelle haben", erklärt SWR-Umweltredakteur Martin Thiel. Dazu zählten etwa die Mehlschwalbe und der Mauersegler. "2019 war ein Jahr mit drastischem Rückgang bei diesen Arten. 2020 gab es jetzt eine leichte Erholung."

Das Problem für diese Vogelarten sei, das sogenannte Luftplankton - die Insekten in der Luft - werde weniger. "Das ist ein Hinweis darauf, dass sich das Insektensterben auf die Vogelpopulation auswirkt." Große Verlierer sind neben der Blaumeise noch der Star und der Grünfink. Auch beim kleinen Zaunkönig sinken die Zahlen konstant von Jahr zu Jahr.

Manche Vogelarten breiten sich (wieder) aus

Gewinner bei der "Stunde der Gartenvögel" ist der Haussperling. Seine Population erholt sich scheinbar wieder. Im Schnitt wurden 5,3 Individuen pro Garten gesichtet und gezählt. Auf Platz 2 folgt die Amsel.

Zuwachs gab es außerdem, ebenfalls im langjährigen Trend, beim Eichelhäher. Colourbox

Bei der Amsel zeigt die aktuelle Zählung allerdings gleichzeitig, dass der Trend der letzten Jahre sich bestätigt: Die Amselpopulation geht insgesamt zurück. Schuld ist hier das Usutu-Virus, das der Amsel seit 2010 zu schaffen macht.

Gewinner bei der Zählung sind vor allem Vogelarten, die aus dem Wald in die Siedlungen der Menschen umziehen, etwa Ringeltaube und Buntspecht. Sie wurden deutlich häufiger gesichtet. Die Ursache in diesem Fall: Unsere Gärten werden immer waldähnlicher. "Es gibt weniger Beete, dafür mehr Bäume. Das macht sich bemerkbar", sagt SWR-Umweltredakteur Martin Thiel.