Meinung: Kretschmann, dreh die Heizung höher!

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung malt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-Württemberg schwarz. Martin Rupps macht dafür andere Institutionen als die Regierung verantwortlich.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung malt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-Württemberg schwarz: Soziale Kontakte und das Vertrauen in die baden-württembergische Politik nehmen ab, zugleich stehen Verschwörungstheorien weiter hoch im Kurs. 16- bis 24-Jährige üben die schärfste Kritik an der Corona-Politik der Landesregierung und bemängeln, es gebe zu wenig Freizeitangebote im Ort.

Die Studie mag wissenschaftlich sauber verfasst worden sein, und doch führt sie nach meinem Dafürhalten in die Irre. Sie macht die Regierung verantwortlich für die soziale Wärme bzw. Kälte in der baden-württembergischen Gesellschaft. Die rückblickende Zufriedenheit mit der Regierung dient als Maßstab für ihre Leistung bzw. ihr Versagen. Herauskommt ein Stimmungsbarometer für den Augenblick, nicht mehr.

In der Krise denkt jeder zuerst an sich

Staat und Politik erscheinen mir an der allgemeinen Abkühlung ziemlich unschuldig. Ich mache dafür andere Institutionen – etwa die Kirchen wegen ihres Umgangs mit Missbrauchsfällen – verantwortlich. Oder die Kommerzialisierung einer anderen Religion, dem Fußball. Am meisten – noch mehr als "Corona" – dürfte die Energiekrise die Menschen entzweien. Wenn Ressourcen knapp werden, ist jeder sich selbst der Nächste.

Politikerinnen und Politiker müssen die Sündenböcke spielen für so ziemlich alles, was bei uns schiefläuft. Für mich klingt das nach einer weiteren Verschwörungstheorie.