Montag, mein schlimmster Tag

Ein Forscherteam der Universität Leipzig hat festgestellt, dass sich Menschen an Montagen nicht schlechter fühlen als dienstags, mittwochs oder donnerstags. Martin Rupps mag Montage trotzdem nicht.

Das Lied "I Don’t Like Mondays" wurde für die Boomtown Rats zum Welterfolg, weil das Publikum auf den Refrain hörte ohne Interesse am traurigen Text. Dass Menschen Montage nicht mögen, kommt in allen Kulturen rund um den Globus vor. Mein persönlicher Montagsblues liegt an der Umstellung auf einen Rhythmus, den der Arbeitstag vorgibt und nicht ich selbst. Vielleicht geht es Ihnen auch so: Jeder Montag ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. Erst nach einiger Bewegung hören wir zu frieren auf und finden in eine Routine. Vielleicht am Dienstag oder Mittwoch.

Der Popsong "I Don’t Like Mondays" wurde für Bob Geldof (Bild) und die Boomtown Rats zum Welterfolg. Tatsächlich ist der Montagsblues nicht wissenschaftlich belegt, sondern Kopfkino dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um Kopfkino. Davon sind der Arbeitspsychologe Oliver Weigelt und sein Team vom Institut für Psychologie der Universität Leipzig überzeugt. In einer Studie mit 87 Probanden fanden sie heraus: das Wohlbefinden ist montags nicht geringer als dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Wahrnehmung des Montags als der schlimmste Tag der Woche geht darauf zurück, dass er auf den arbeitsfreien Sonntag folgt. Falsch ist auch die Annahme, dass die Arbeitskraft mit jedem Tag der Woche nachlässt. Vielmehr folge, so die Forscher, die Vitalität "einem Auf und Ab im Verlauf der Sieben-Tage-Woche". Und das unabhängig von der Anstrengung, die eine Arbeit abverlangt.

Die Leipziger Forscher stellten auch fest, dass schlechter Schlaf in der Nacht von Sonntag auf Montag die Stimmung dämpft. Als Medizin gegen den Montagsblues empfehlen sie die Vorfreude auf bevorstehende Aufgaben im Job. Einfach besser schlafen? Einfach mehr vorfreuen? Das erscheint mir als Handlungsempfehlung ziemlich banal. Ich probiere es am Montagmorgen mal mit Musik – zum Beispiel einem Lied der Boomtown Rats!