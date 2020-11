Rechtsextremistische Angriffe haben einer internationalen Studie zufolge in den letzten Jahren massiv zugenommen. Unter anderem in Westeuropa und Nordamerika sei die Zahl der Angriffe seit 2014 um 250 Prozent gestiegen, so die Forscher des Globalen Terrorismus Index aus London. Bei den Todesopfern lag der Anstieg sogar bei mehr als 700 Prozent. Es gebe nun so viele rechte Angriffe wie seit 50 Jahren nicht mehr. Insgesamt ist die Zahl der Toten durch Terrorismus laut Index allerdings bereits das fünfte Jahr in Folge gesunken - das liege auch am nachlassenden Einfluss der Terrororganisation IS.