Die Hochschule der Polizei in Münster wird den Berufsalltag von Polizisten untersuchen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sie damit beauftragt. Er wolle wissen, wie man die Polizistinnen und Polizisten im Alltag besser unterstützen könne, sagte er. Die Studie ist auf drei Jahre angelegt. Sie soll auch klären, wie häufig die Beamten bei ihren Einsätzen angegriffen werden sowie was junge Menschen motiviert, sich für eine Laufbahn bei der Polizei zu entscheiden. Nachdem rechtsextreme Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern aufgedeckt wurden, hatten SPD, Grüne, FDP und Linke eine Studie speziell über Rassismus bei der Polizei gefordert. Das lehnte Seehofer aber ab.