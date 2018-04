Studie: Mikroplastik im Biokompost

Kompost aus Privathaushalten enthält tausende kleinste Plastikteilchen, sogenannte Mikroplastik. Das haben Wissenschaftler der Universität Bayreuth herausgefunden. Sie sind der Frage nachgegangen, wie Mikroplastik in Bäche und Flüsse kommt und haben Kompost aus verschiedenen Anlagen untersucht. In einer Tonne Biomüll, in der auch Kompost aus Privathaushalten verarbeitet wird, haben sie mehr als 400.000 Plastikteilchen gefunden - hauptsächlich Reste aus Verpackungen. Dünger aus Biogasanlagen, die nur Grünschnitt und Mais verarbeiten, waren sauber. Gesetzlich dürfen bis zu 0,1% Plastik im Kompost drin sein. Das sind potentiell mehrere Tausend Tonnen Mikroplastik, die auf den Äckern und in Gärten verteilt werden.