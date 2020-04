per Mail teilen

Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen schlechter Luft und hohen Todeszahlen durch das Coronavirus. Erstmals gibt es dazu konkrete Zahlen.

Fast alle Todesfälle in Folge des Coronavirus sind in Regionen aufgetreten, in denen es vor der Infektionswelle hohe Stickstoffdioxid-Belastungen und Inversionswetterlagen gegeben hat.

Inversionswetterlage Bei einer Inversionswetterlage sind die oberen Luftschichten wärmer als die unteren. Die Luft kann dadurch nicht mehr zirkulieren, was zu einer Ansammlung von Kaltluftblasen führt. Dadurch können Abgase und Schadstoffe nicht entweichen.

Was haben Corona-Tote mit Luftverschmutzung zu tun?

Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und Todeszahlen

Das geht aus einer Studie von Forschern der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hervor. Die Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und hohen Todeszahlen durch das Coronavirus.

Für die Studie haben die Wissenschaftler aus Halle Satellitendaten, Wetterbeobachtungen und die Sterbestatistiken zusammengeführt.

Norditalien und Madrid besonders betroffen

Norditalien und die Gegend um die spanische Hauptstadt Madrid stechen da in jeder Beziehung hervor. Das ist kein Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang, aber ein Indiz.

Auch andere Forschergruppen sehen Belege dafür, dass hohe Luftbelastungen dazu führen, dass sich mehr Menschen infizieren oder die Infektion schlimmer verläuft.

Ähnliche Erkenntnisse an der Harvard-Universität

Wissenschaftler der Harvard-Universität hatten errechnet, dass schon geringe Unterschiede in der Feinstaubbelastung die Überlebenschance von Patienten deutlich verringern können.