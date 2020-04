Hilfe in der Corona-Krise

Die Telefonseelsorge hat für jeden ein offenes Ohr. Die Mitarbeiter sind rund um die Uhr erreichbar, mit ihnen können Sorgen und Ängste geteilt werden. Das geht am Telefon unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 oder in einem Chat und per App. Mehr Informationen unter: telefonseelsorge.de

Außerdem gibt es in jeder Gemeinde sozialpsychiatrische Dienste, die Menschen in psychischen Krisen und bei psychiatrischer Erkrankung Beratung bieten und weitere Hilfen vermitteln. Unter www.dajeb.de gibt es eine Liste mit ca. 12.000 Beratungsangeboten.

Für Kinder und Jugendliche gibt es zusätzlich die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333.