Meinung: Arbeitest du noch oder lebst du schon?

Dass Babyboomer spätestens mit 64 in Rente gehen, versteht Martin Rupps vollauf. Nirgendwo altern sie schneller als im Job.

68 Prozent der Babyboomer in Deutschland - Angehörige der geburtenstarken Jahrgänge 1959 bis 1969 - wollen spätestens mit 64 in Rente gehen, so eine aktuelle Studie der Bergischen Universität Wuppertal. Laut Studienleiter Martin Hasselhorn müssten sich schon heute 63, 64 oder 65 Jahre alte Menschen ständig fragen lassen: "Was, du arbeitest noch?"

Babyboomer zahlen heute und künftig die Zeche

Offenbar gibt es eine Art biologische Uhr, die bei Frauen und Männern meiner Generation - ich bin selbst Babyboomer - gleichermaßen tickt. Auch ich möchte nicht auf die volle Distanz gehen, selbst wenn es auf Kosten der Rentenhöhe geht. Bei der Entscheidung, früher aufzuhören, spielt nach meinem Dafürhalten keine Rolle, ob jemand eine körperliche oder geistige Arbeit verrichtet.

Bisher hat keine Generation in Deutschland so viel technischen Fortschritt erlebt wie wir Babyboomer. Meine ersten Artikel tippte ich auf einer mechanischen Schreibmaschine. Heute könnte ich sie in ein Mikrofon sprechen, die Spracherkennungs-Software korrigiert Fehler gleich mit. Und es hört ja nicht auf. TikTok wird nicht mehr Meins. KI, Künstliche Intelligenz, steht in der Tür.

So gern ich meine Arbeit mache – nirgendwo habe ich das Gefühl, schneller zu altern als im Job. Dass viele Gleichaltrige genauso empfinden wie ich und damit das Rentensystem zusätzlich belasten – sei’s drum. Wir Babyboomer zahlen sowieso die Zeche, heute und, mit immer höheren Abschlägen bei der Rente, in der Zukunft.