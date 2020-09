Der Klimawandel, Kriege und andere Krisen könnten in den kommenden Jahrzehnten viele Länder so gut wie unbewohnbar machen. Das steht in einer Studie des britischen "Institute for Economics and Peace". Bis 2050 wird demnach der Lebensraum von mehr als einer Milliarde Menschen bedroht sein. Die Macher der Studie nennen vor allem die afrikanische Sahelzone, Angola, Madagaskar sowie den Nahen Osten von Syrien bis Pakistan. Sie sagen massenhafte Migrationsbewegungen überwiegend in Richtung Europa voraus. In der Studie wird auch vor einem Teufelskreis aus politischen Konflikten und Ressourcen-Knappheiten gewarnt - eines ziehe das jeweils andere nach sich. Die Forscher rufen die Regierungen in Europa dazu auf, Vorkehrungen zu treffen, indem sie zum Beispiel die Widerstandsfähigkeit von Krisenstaaten stärken.