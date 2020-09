Ein Abschlussfilm der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg ist mit einem Studenten-Oscar ausgezeichnet worden. Es handelt sich um den Kurzfilm "The Beauty" von Pascal Schelbli.

In dem vier Minuten langen animierten Kurzfilm zeigt der Schweizer Pascal Schelbli eine auf den ersten Blick idyllische Unterwasserwelt mit Fischen und Pflanzen. Bei genauem Hinsehen schwimmt dort jedoch Plastikmüll.

Schelbli hat bei einer Videokonferenz von dem Preis erfahren

"Bilder sagen mehr als Worte", so Regisseur Schelbli im SWR-Interview, der nicht "herausschreien will" wie schlecht die Welt sei, sondern viel mehr "subtil" auf die Vermüllung der Meere hinweisen möchte. Für die Dreharbeiten ist er extra nach Ägypten gereist. Ein Großteil des Films entstand aber auch im Studio.

1.500 Filme wurden eingereicht

"The Beauty" siegte in der Kategorie Animation im internationalen Wettbewerb, teilte die Oscar-Akademie in Beverly Hills in der Nacht auf Mittwoch mit. Insgesamt wurden dieses Jahr rund 1.500 amerikanische und internationale Beiträge für die Studenten-Oscars eingereicht. Schelbli ist einer von 18 Preisträgern in dem Wettbewerb. Die Gewinner können ihre Filme auch für den Oscar-Wettbewerb 2021 ins Rennen schicken.

Das Making-Of von "The Beauty"

Nicht der erste Preis für "The Beauty"

"The Beauty" hat neben dem jetzigen Studenten-Oscar bereits mehrere Preise gewonnen. Unter anderem wurde der Kurzfilm beim diesjährigen NaturVision-Filmfestival in Ludwigsburg mit dem Preis der Jugendjury ausgezeichnet.