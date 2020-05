Im bundesweiten Vergleich sind die Strompreise im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg überdurchschnittlich gestiegen. Laut einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox verteuerte sich der Haushaltsstrom in Rheinland-Pfalz um 2,7 Prozent. Durchschnittlich zahlten Haushalte bei einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden 1.218 Euro. In Baden-Württemberg stieg der Strompreis mit einem Plus von 2,9 Prozent noch stärker an. Hier bezahlten Verbraucher bei 4.000 Kilowattstunden 1.235 Euro im Jahr. Deutschlandweit ist der Strompreis laut Verivox um 1,4 Prozent gestiegen.