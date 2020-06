Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die vereinzelten Ausschreitungen bei Anti-Rassismus-Demonstrationen im Land scharf kritisiert. Er kündigte Konsequenzen an.

"Freilich darf man bei uns demonstrieren, aber eben nicht mit Gewalt", sagt der baden-württembergische Innenminister im SWR. "Gewalt gegen Personen, Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, das geht gar nicht." Am Wochenende war es in mehreren Städten am Rande friedlicher Proteste gegen Rassismus zu Ausschreitungen gekommen. Dabei waren auch Polizisten angegriffen worden.

"Polizisten haben Respekt und Dank verdient"

Für das Verhalten mancher Demonstranten habe Strobl kein Verständnis - Angriffe auf Polizisten würden keinesfalls geduldet: "Wir werden hier mit aller Konsequenz handeln. Ein klares Ja zum Versammlungsrecht, aber ein klares Nein zur Gewalt." Im Übrigen sei "ein Angriff auf eine Polizistin oder einen Polizisten immer ein Angriff auf uns alle, denn sie halten oft genug ihren Kopf für unser aller Sicherheit hin."

Dauer 4:52 min Thomas Strobl: "Ein klares Ja zum Versammlungsrecht, aber ein klares Nein zur Gewalt." SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler im Gespräch mit Thomas Strobl. Der CDU-Politiker ist Innenminister in Baden-Württemberg.

Problematisch war bei einigen Demonstrationen, dass die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten wurden - sie sollen dazu dienen, das Risiko einer Corona-Infektion zu senken. Strobl sagte, er halte ein solches Verhalten für gefährlich - manche Demonstrations-Teilnehmer hätten "verantwortungslos" gehandelt.

"Menschenleben in Gefahr gebracht"

Es sei fahrlässig und gefährlich, sich nicht an die Abstandsregeln zu halten. "Wir verdanken es einer gewissen Disziplin der Menschen, dass die weitläufige Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden konnte. Das Virus ist aber noch unter uns, die unsichtbare Gefahr ist noch nicht gebannt." Das Verhalten könne gravierende Folgen haben, so der CDU-Politiker: "Dadurch werden am Ende des Tages Menschenleben in Gefahr gebracht."

Strobl will Demonstrations-Grundrecht abwägen

Auch im Hinblick auf missachtete Abstands- und Hygieneregeln brachte der baden-württembergische Innenminister eine Einschränkung des Demonstrations-Grundrecht ins Spiel, insofern andere Grundrechte, wie beispielsweise das Grundrecht auf den Schutz der Gesundheit, dadurch beeinträchtigt werden könnten: "Das Grundrecht, demonstrieren zu dürfen, gilt. Es ist aber in eine Abwägung zu bringen mit anderen Grundrechten", so Strobl im SWR-Interview. Er konkretisierte mögliche Einschränkungen, indem unter anderem Vorschriften zur Abstandseinhaltung ausgesprochen werden könnten oder die Anzahl der Demonstrations-Teilnehmer begrenzt wird, da "ansonsten objektiverweise der Infektionsschutz gar nicht mehr gewährleistet werden kann".