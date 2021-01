per Mail teilen

Für mehr als 20 Länder mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen gelten ab sofort strenge Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Zu den Hochrisikogebieten zählen unter anderem das Nachbarland Tschechien, die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA.

Wer aus den neu definierten Risiko-Gebieten einreist, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dieser darf zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter sein als 48 Stunden. Das wird nach Angaben des Bundesinnenministeriums an den deutschen Flughäfen und Seehäfen auch systematisch kontrolliert.

Die Einstufung als "Hochrisikogebiet" gilt seit heute und betrifft Länder, bei denen die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 200 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt. Aber auch Länder, in denen die Mutationen des Coronavirus gehäuft vorkommen, zählen dazu, Das sind derzeit Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien. Vorher gab es lediglich die Einstufung als Risikogebiet.

ARD-Korrespondentin Sandra Scheuring berichtet von den Kontrollen am Frankfurter Flughafen:

Bundespolizei verschärft Kontrollen

Am Flughafen Frankfurt werden 17 Flüge aus Hochrisikogebieten kontrolliert. In München sind es vor allem Flüge aus Spanien und Portugal. Die Bundespolizeit will dort nach eigenen Angaben stichprobenartige Kontrollen direkt im Flugzeug machen.

Welche Tests akzeptiert werden

Was die Art der Corona-Tests betrifft, gilt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nach wie vor die Definition des Robert-Koch-Instituts. Der Test, den man vorzeigen soll, kann demnach auch ein Schnelltest sein. Allerdings muss er den Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechen. Das bedeutet, dass er eine bestimmte Sensitivität beziehungsweise Spezifizität erreichen muss. Die meisten Test-Labore informieren über die Genauigkeit ihrer Tests auf ihren Webseiten.

PCR-Tests ebenfalls zulässig

Ebenfalls gültig sind die aufwändigeren und meist auch teureren Labor-Tests, etwa nach dem PCR-Verfahren. Das Testergebnis muss dann auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen, wie das Robert-Koch-Institut auf seiner Webseite schreibt.

Nach der Einreise muss es der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt werden. Erfolgt die Einreise per Flugzeug kontrolliert die Fluggesellschaft bereits vor Abflug, ob ein negativer Test vorliegt und kann gegebenenfalls die Mitnahme verweigern.

Quarantänepflicht bleibt bestehen

Weiterhin gilt, dass Reisende aus Risiko- oder Hochrisikogebieten eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen müssen. Außerdem müssen sie nach der Einreise für zehn Tage in Quarantäne. Die Quarantäne kann verkürzt werden, wenn ein weiterer negativer Test vorliegt. Dieser darf allerdings erst nach frühestens fünf Tagen gemacht werden.