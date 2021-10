Die CDU darf nicht sitzen bleiben

Die FDP-Fraktion möchte im neuen Bundestag in der Mitte sitzen und nicht länger neben der AFD. Dann müsste die CDU/CSU umziehen, doch die wehrt sich dagegen. Dazu hat sie aber nicht das Recht, meint Kirsten Tromnau.

In der Schule saßen wir in Gruppen im Klassenzimmer. In der ersten Reihe tummelten sich die Streber, in der Mitte die Durchschnittstypen, die coolen Leute meist ganz hinten und irgendwo abseits am Rand die Außenseiter.

Sitzung des Bundestages Deutschland imago images IMAGO / Achille Abboud

Während des Schuljahrs änderte sich meist nichts an dieser Sitzordnung. Erst wieder nach den Zeugnissen und den Sommerferien also zu Beginn des neuen Schuljahres wurden die Plätze neu vergeben.

Sitznachbarn

So soll es nach Ansicht der FDP auch im Bundestag geschehen. Die FDP möchte nicht länger neben der AFD sitzen, diese sei mit ihren oftmals extremen Ansichten und Ausrufen sehr anstrengend als Sitznachbar. Bei einer Ampelkoalition könnte die FDP in die Mitte umziehen und dann würde die CDU neben die AFD-Fraktion wandern. Diesen Wunsch hat die FDP kaum ausgesprochen, da wehrt sich schon die CDU mit Händen und Füßen dagegen.

Das verstehe ich nicht. Denn wie ich schon damals zu Schulzeiten gelernt habe, können weniger beliebte Schüler mit schlechten Zeugnissen (siehe CDU-Wahlergebnis) sich den Sitzplatz im Klassenzimmer nicht aussuchen. Das haben anscheinend alle begriffen außer der CDU.