Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter des Internet-Händlers Amazon zum Streik aufgerufen. In Koblenz, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne und Leipzig hätten die Arbeitsniederlegungen bereits begonnen, so ein Verdi-Sprecher am Montag. Amazon erklärte dagegen, die meisten Beschäftigten arbeiteten ganz normal. Die Gewerkschaft fordert unter anderem Tarifverträge für die Beschäftigten. Außerdem wirft sie Amazon vor, die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden. In Bad Hersfeld sollen sich 40 Beschäftigte mit Corona angesteckt haben.