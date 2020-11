Berufspendler müssen sich heute in Baden-Baden auf Probleme im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Verkehrsbetriebe zu Warnstreiks aufgerufen. Sie verlangt für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg unter anderem neue Überstundenregelungen und mehr Urlaubsgeld. Morgen sind in einigen Werkstätten und Service-Bereichen der Verkehrsbetriebe in Heilbronn und Stuttgart Warnstreiks geplant.