Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst geht heute in die dritte Runde. Eine Krankenschwester erklärt, warum sie für 4,8 Prozent mehr Geld trotz steigender Corona-Zahlen streikt.

Nevin Kirstein ist gerne Krankenschwester. Seit über zwei Jahren arbeitet die 29-Jährige im Klinikum Stuttgart. Trotzdem ist sie immer wieder auch gefrustet. Denn die Arbeitsbelastung ist nicht erst seit Corona groß, das Virus hat die Situation im Krankenhaus aber noch komplizierter gemacht. 3003 Euro brutto verdient sie dafür, dass sie jeden Tag die Verantwortung für Menschenleben trägt. Für das, was sie leistet, sagt Nevin Kirstein, verdiene sie zu wenig.

Fast fünf Prozent mehr fordert die Gewerkschaft Verdi für Beschäftigte wie Kirstein in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. Corona habe gezeigt, wie wichtig die Mitarbeitenden im Öffentlichen Dienst für die Gesellschaft sind. Die Arbeitgeber in den Kommunen und im Bund aber verweisen auf leere Kassen und sagen, innerhalb von drei Jahren könnten die Löhne lediglich um 3,5 Prozent angehoben werden.

"Wir in unserer Berufsgruppe wissen ja schon lange, dass wir wichtig sind. Während Corona hatte ich das Gefühl, dass das auch andere so sehen. Dann wurde ja auch geklatscht und es wurde von Helden des Alltags gesprochen. Aber davon ist jetzt nichts mehr spüren. Das macht mich wütend. Wie kann man nur über so eine kurze Zeit das wieder alles vergessen haben?" Nevin Kirstein, Krankenschwester am Klinikum Stuttgart

Kein schlechtes Gewissen wegen Streiks in Coronazeiten

Deshalb hat sich Nevin Kirstein an den Warnstreiks beteiligt, mit denen Verdi Druck machen will in den Tarifverhandlungen. So wie auch Erzieher, Busfahrer und Müllmänner hat die Krankenschwester die Arbeit niedergelegt - obwohl die Corona-Fallzahlen deutlich steigen und immer mehr Kommunen wieder im Krisenmodus sind. Ein schlechtes Gewissen hat sie dabei nicht.

"Dann sehe ich es auch irgendwo nicht ein, dass ich da sage: Jetzt setzen wir uns gar nicht für unsere Rechte ein. Die Patientinnen haben da vollstes Verständnis, da kriegen wir sehr viel Zuspruch." Nevin Kirstein, Krankenschwester am Klinikum Stuttgart

Die Stuttgarterin hofft, dass sich Arbeitgeber und Gewerkschaft jetzt schnell einigen. Und sie hofft, dass das Ergebnis dann zeigt, dass ihre Arbeit und die ihrer Kolleginnen und Kollegen der Gesellschaft mehr Wert ist als Applaus und warme Worte.

Linktipp: SWR2 Geld, Markt, Meinung - Kohle statt Klatschen