Meinung: Erzieherinnen und Kinder haben mehr verdient!

Streiks an Kitas sind für Eltern überaus nervig, doch wissen sie aus eigener Anschauung, dass die Forderungen der streikenden Kita-Mitarbeiter berechtigt sind, meint Stefan Giese.

Für Eltern von Kita-Kindern gibt es nicht viel, was so nervig ist wie die Mitteilung, dass die Kita kurzfristig geschlossen bleiben muss. Ohne die fest eingeplante Kinderbetreuung sind sämtliche Planungen über den Haufen geworfen, mit ein bisschen Pech droht sogar Ärger mit dem Arbeitgeber. Stress, den kein Mensch braucht – und mit dem doch viele Eltern dieser Tage auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz konfrontiert sind.

Denn vielerorts streiken die Beschäftigten der kommunalen Kitas. Sie fordern neben höheren Löhnen bessere Arbeitsbedingungen und vor allem mehr Personal. Eltern von Kita-Kindern wissen, wie berechtigt diese Forderungen sind. Denn die enormen Belastungen, denen die Erzieherinnen und Erzieher ausgesetzt sind, bekommt jeder mit, der mal seinen Fuß in eine Kindertagesstätte gesetzt hat. Ebenso ist offensichtlich, dass die angespannte Personalsituation in vielen Einrichtungen die Betreuung und Förderung der Kinder beeinträchtigt.

Der Mangel an Fachkräften in den Kitas ist auch den Arbeitgebern, in diesem Fall den Kommunen, nicht entgangen. Es liegt in ihren Händen, diesen Mangel zu beheben – etwa indem sie die Arbeit in den Kitas durch einen spürbaren Gehaltszuwachs attraktiver machen. Das hätte auch Auswirkungen auf viele kirchliche Einrichtungen, die oft die kommunalen Tarifeinigungen übernehmen. Profitieren würden nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher, sondern wichtiger noch: die Kinder.

Warnstreiks im Erziehungsdienst: Viele Kitas bleiben geschlossen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Deren Eltern müssen derweil darauf hoffen, dass Kommunen und ihren Beschäftigten möglichst bald eine Einigung gelingt - und damit die kurzfristigen, nervigen Kita-Schließungen ein Ende haben.