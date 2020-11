per Mail teilen

Die EU will wegen der rechtswidrigen Subventionen für den Flugzeugbauer Boeing Strafzölle auf US-Importe erheben. Das kündigte EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis an. Man werde nicht abwarten, ob der gewählte US-Präsident Joe Biden einen Kurswechsel in der amerikanischen Handelspolitik einleite. Die Welthandelsorganisation erlaube der EU Strafzölle. Gleichzeitig betonte Dombrovskis, dass die EU weiter bereit für Verhandlungen sei - wenn die USA ihre Zölle wegen der Subventionen für Airbus zurückzögen oder aussetzten,

werde das auch die EU tun. Beide Seiten hatten sich vorgeworfen, ihren jeweiligen Flugzeugbauer rechtswidrig zu unterstützen und ihm damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.