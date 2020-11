Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat davor gewarnt, das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben vor dem Hintergrund der Corona-Krise in Frage zu stellen. "Die Nato-Staaten müssten weiter mehr investieren", sagte Stoltenberg den Funke-Zeitungen. Die Bedrohungen seien während der Pandemie nicht zurückgegangen. So rüste Russland beispielsweise weiter auf, und die Terrorgruppe IS versuche wieder, in Syrien und dem Irak Boden zurückzugewinnen.