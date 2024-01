Meinung: Der tote und der springende Punkt

Deutschland steht sich gerade selbst im Weg. Überall Blockade und Stillstand. Wir sind an einem toten Punkt. Das muss sich ändern, meint Peter Knetsch.

"Die kriegen es einfach nicht hin!" Ein älterer Bekannter sagte das schon im vergangenen Jahr ständig, in diesem macht er damit eifrig weiter. Mit "die" sind wahlweise die Bundesregierung, die Parteien, die Bahn oder die deutschen Autokonzerne gemeint. Manchmal auch einfach nur die Nachbarn. "Die kriegen es einfach nicht hin!" Beendet wird der Gedanke immer mit: "Ist doch so! Punkt!"

Die Kolumne von Peter Knetsch können Sie hier auch als Audio hören:

"Punkt!" verhindert jede Diskussion

Der Punkt ist an dieser Stelle sehr wichtig. Er steht für eine Behauptung, für jede Menge Empörungs-Bauschaum, der jede Diskussion verklebt. Löst kein Problem, wirkt aber kraft der Wiederholung wie eine in Stein gemeißelte Wahrheit. "Mir ist die Wahl gestohlen worden! Punkt!", "die Flüchtlinge sind an allem schuld! Punkt!", "das sind doch alles Nazis! Punkt!" Ein argumentatives Stoppschild. "Ich habe recht und alle anderen nicht!" Und damit kommt jede Diskussion an einen toten Punkt.

Die Kolumne zum Wochenende von Peter Knetsch SWR d:light | Christian Koch

Eine Betrachtung des Eigelbs kann helfen

Zeit für eine Wiederbelebung. Also des toten Punktes. Und da hilft der gute alte Aristoteles. Der war offenbar ein großer Fan von rohen Hühnereiern. Und erforschte das Eigelb, bevor er es wahrscheinlich verspeiste. In den Dottern beobachtete er kleine rote pulsierende Flecken, also die mit bloßem Auge sichtbaren Mini-Herzen der befruchteten Eier: kleine Hühner-Embryonen. Diese kleinen roten Hüpfpunkte wurden zum Sinnbild für Entwicklung und Leben, später wurde daraus die Metapher "der springende Punkt".

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Blockade-Haltung löst keine Probleme

Dieser beschreibt das Wesentliche, eine zentrale Idee, den Kern einer Sache, das Herzstück. Der springende Punkt allein löst natürlich keine Probleme. Das Bild bringt aber womöglich ein bisschen Bewegung ins Denken, ein bisschen mehr Dynamik und Konstruktivität statt der allgegenwärtigen Blockade-Haltung. Siehe Bahn, siehe Bauern, siehe Proteste, siehe "Die kriegen es einfach nicht hin!". Wenn mir mein älterer Bekannter demnächst wieder entgegenraunzt "Ist doch so! Punkt!", werde ich ihn fragen: "Ein toter oder ein springender?" Auf sein Gesicht bin ich gespannt.