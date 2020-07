per Mail teilen

In Polen hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Angetreten sind der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda und der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski.

Rafal Trzaskowski geht für die liberalkonservative Bürgerkoalition an den Start. Er will sich für bessere Beziehungen zwischen Polen und der EU einsetzen. Sollte der der PiS-Partei nahestehende Amtsinhaber Andrzej Duda bestätigt werden, hätte die PiS 2023 freie Hand für einen weiteren Umbau des polnischen Staates. Denn erst dann stehen wieder Parlamentswahlen an.

Duda hatte unter anderem die umstrittenen Justizreformen mitgetragen, die im Verdacht stehen, die Rechtsstaatlichkeit in dem EU-Land zu untergraben.

Sollte sein Herausforderer Trzaskowski überraschend gewinnen, könnte er per Veto Gesetze stoppen und hätte auch sonst recht weitreichende Einwirkung und Mitspracherechte.

Wahlbeteiligung bleibt hoch

Rund 30 Millionen Polen sind zur Stimmabgabe aufgerufen, viele davon im Ausland. Bis 12 Uhr haben nach Angaben der staatlichen Wahlkommission bereits fast 25 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - etwa so viele, wie bei der ersten Runde. Im ersten Wahlgang gab es eine überraschend hohe Wahlbeteiligung. In den Wahllokalen gelten besondere Regeln: Wegen der Corona-Gefahr sollen Ältere oder Schwangere vorgelassen werden.

Ergebnisse vielleicht erst am Dienstag

Eine erste Prognose wird nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr erwartet. Angesichts eines laut Umfragen möglicherweise sehr knappen Ergebnisses ist es denkbar, das vielleicht erst am Dienstag klar ist, wer die Wahl gewonnen hat.