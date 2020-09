Die Steuerschätzer haben ihre Prognose aus dem Mai deutlich heruntergeschraubt. Wie das Bundesfinanzministerium in Berlin bekanntgab, müssen Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr mit 19,6 Milliarden Euro weniger als erwartet auskommen. Die Steuerschätzung ist eine wichtige Grundlage für den Bundeshaushalt für das kommende Jahr, den Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am 23. September dem Kabinett vorlegen will. Dass die Corona-Krise große Löcher in die öffentlichen Haushalte reißt, ist längst klar. Laut Statistischem Bundesamt hat der Staat im ersten Halbjahr 51,6 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen.