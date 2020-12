Die Sternsinger müssen wegen der Corona-Krise jetzt doch deutschlandweit zuhause bleiben. Besuche von Haus zu Haus werde es diesmal nicht geben, teilten die Träger der Aktion mit. In der vergangenen Woche hatten sie noch darauf gehofft, dass die Sternsinger in den katholischen Diözesen unter strengen Corona-Auflagen Süßigkeiten und Spenden einsammeln können. Als Ersatz sind jetzt unter anderem digitale Sternsinger-Besuche geplant. Gesegnete Aufkleber mit dem Wunsch "Christus segne dieses Haus" sollen per Post versendet und in Gottesdiensten ausgelegt werden. Bei der inzwischen 63. Sternsingeraktion wird vor allem Geld für Kinder in der Ukraine gesammelt.