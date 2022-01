"Krankenschwester, ungeimpft, sucht Job" - Fake von Corona-Impfgegnern?

Massenhaft Stellenanzeigen von angeblich Ungeimpften – klingt plausibel, denn die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen kommt. Doch Menge und Machart lassen Zweifel an der Echtheit aufkommen.

In mehreren deutschen Zeitungen und Anzeigenblättern sind in den letzten Tagen massenhaft Stellenanzeigen aufgetaucht, in denen angeblich ungeimpfte Pflegekräfte nach neuen Jobs suchen. Was steckt dahinter? Es gibt jedenfalls Anzeichen, dass es sich in vielen Fällen um gefakte, also fingierte, Anzeigen handelt.

Bundesweites Anzeigen-Phänomen

Der "RBB" ist über 126 Gesuche von angeblich ungeimpften Pflegekräften allein in einem Bautzener Anzeigenblatt gestolpert – ungewöhnlich viel. Ein RBB-Kollege ist der Sache daher in einer ersten Recherche nachgegangen. Ergebnis: Viele Telefonnummern wirkten offensichtlich gefälscht, denn dass unter 0160 123456789 niemand ans Telefon geht, war von vorne herein klar.

18 Stichproben hat der Journalist gemacht, und versucht, jemanden unter den angegebenen Telefonnummern zu erreichen: Keine davon hat zu einem Telefonat geführt, sagt er. Entweder waren die Nummern gar nicht vergeben oder es ging niemand dran.

Durch Anzeigen soll Unsicherheit geschürt werden

Die Vermutung liegt daher nahe, dass hinter diesen massenhaften Anzeigen eine geplante Aktion von Corona-Impfgegnerinnen und -Impfgegnern steckt. Etwa mit dem Ziel, eine Personalflucht aus dem Pflegebereich zu suggerieren und einen möglichen Engpass bei der Patienten-Versorgung aufzuzeigen, also letztlich Unsicherheit zu schüren.

Auch "Heilbronner Stimme" betroffen

Tatsächlich finden sich wohl in mehreren einschlägigen Telegram-Gruppen Aufrufe zu genau solchen Aktionen. Der Fränkische Tag aus Bamberg und der BR berichten zum Beispiel über Aufrufe in der Region. Die Zeitung ist auch selbst betroffen. Allein am vergangenen Wochenende gab es dort 50 mögliche Falsch-Anzeigen in Bezug auf nicht gegen das Corona-Virus geimpftes Pflegepersonal, sagt der Verleger.

Und auch in Heilbronn sind zahlreiche Anzeigen dieser Art zu erwarten: In einer Telegram-Gruppe wird schon jetzt aufgerufen, die "Heilbronner Stimme“ am kommenden Samstag mit Anzeigen zu fluten. Das hat die Zeitung inzwischen in ihrer Online-Ausgabe bestätigt und zugleich über ihren Chefredakteur Uwe Ralf Heer angekündigt, alle Anzeigen, soweit es möglich zu überprüfen und angegebene Telefonnummern zurückzuverfolgen. "Alle echten Anzeigen werden auch erscheinen. Fake-Anzeigen veröffentlichen wir natürlich nicht", so Heer im SWR-Gespräch.