Der Lastwagen-Hersteller MAN will in Deutschland und Österreich insgesamt 9.500 Stellen abbauen. Das hat das Unternehmen in München angekündigt. Das Unternehmen wolle sich neu aufstellen, um rund 1,8 Milliarden Euro einzusparen, hieß es. Auch der Standort im rheinland-pfälzischen Wittlich stehe zur Disposition. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter MAN hat in der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen erlitten.