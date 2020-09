per Mail teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht den Giftanschlag auf den Oppositionellen Alexei Nawalny als schwere Hypothek für das Verhältnis zu Russland. Der Fall belaste die Glaubwürdigkeit der russischen Führung sehr und erschwere die Zusammenarbeit, sagte Steinmeier dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Regierung in Moskau sei zur Aufklärung aufgefordert. Am Mittwoch hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärt, Nawalny habe zum Schweigen gebracht werden sollen. Das Moskauer Präsidialamt wies eine Verantwortung für den Anschlag zurück. Nawalny wird in Berlin behandelt. Die Bundesregierung geht von einem Giftanschlag aus.