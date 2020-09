Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute zu einem zweitägigen Besuch nach Italien. In Mailand wird er von Staatspräsident Sergio Matarrella empfangen. Italien ist besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Nach Verstimmungen zwischen beiden Ländern wegen der Hilfen will Steinmeier ein Signal der Solidarität aussenden. Geplant sind auch Treffen mit Patienten sowie Ärzten und Pflegekräften. Der erste Besuchstag des Bundespräsidenten endet am Abend mit einer Veranstaltung in der Mailänder Scala.