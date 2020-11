Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Novemberpogrome vor 82 Jahren erinnert. In einer Videobotschaft an den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin sagte Steinmeier, die Pogrome seien eine eindringliche Warnung an uns heute. Es beschäme ihn, dass Juden mit einer Kippa sich auf Straßen in Deutschland nicht sicher fühlten. Es sei nötig zu handeln und gegen den Antisemitismus zu kämpfen, so Steinmeier. Bei den Pogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört sowie jüdische Bürger ermordet.