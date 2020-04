Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich in einer außergewöhnlichen Fernsehansprache an das Volk. Darin appelliert er auch an die Menschen für die Zeit nach der Krise.

Schon während der Krise, so der Bundespräsident, zeigten sich die beiden Richtungen, die man nehmen könne: "Entweder: Jeder für sich, Ellbogen raus, hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen? Oder bleibt das neu erwachte Engagement für den anderen und für die Gesellschaft?". Sehen Sie die ganze Rede hier im Video: Nach dieser Krise werde es eine andere Gesellschaft geben. "Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden. Sondern wir können eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mehr Zuversicht." Zugleich äußerte sich der Bundespräsident optimistisch: "Wir können und wir werden auch in dieser Lage wachsen." "Immer nur schneller, höher, weiter" Verschiedentlich wünscht sich der Bundespräsident in seiner Rede Solidarität - jedoch auch innerhalb Europas: "Deutschland kann nicht stark und gesund aus der Krise kommen, wenn unsere Nachbarn nicht auch stark und gesund werden", sagte er. "30 Jahre nach der Deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen - wir sind dazu verpflichtet." "Ja, wir sind verwundbar", sagte Steinmeier über die Pandemie. Man habe vielleicht "zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher, weiter geht". Dies sei ein Irrtum gewesen. Er sei aber auch "tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat". Kein Krieg, sondern eine Prüfung Die Corona-Pandemie sei kein Krieg, sagte Steinmeier. "Sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit", die das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervorrufe. "Zeigen wir einander doch das Beste in uns." Zum Abschied wünschte Steinmeier frohe Ostern und dankte den Bundesbürgern: "So viele von Ihnen wachsen jetzt über sich selbst hinaus. Ich danke Ihnen dafür."