Rund sieben Monate nach dem rassistischen Anschlag in Hanau empfängt Bundespräsident Steinmeier heute in Berlin Angehörige der Todesopfer. Es ist das erste in einer Reihe von Treffen des Bundespräsidenten mit Überlebenden und Hinterbliebenen von Opfern rechtsextremistischer Anschläge in Deutschland. Das Problem des Rechtsextremismus habe tiefe und weit zurückreichende Wurzeln in der Gesellschaft, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Der Präsident wolle sich deswegen auch mit der Kritik an der Aufarbeitung rechtsextremistischer Anschläge auseinandersetzen.