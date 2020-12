Als Ausgleich für die Stilllegung ihrer Anlagen bekommen die Betreiber von elf Steinkohlekraftwerken insgesamt rund 317 Millionen Euro. Das hat die Bundesnetzagentur bekanntgegeben. Damit dürfen sie von kommendem Jahr an keinen Strom mehr aus diesen Anlagen verkaufen. Einen Zuschlag erhält demnach der größte deutsche Stromerzeuger RWE für zwei Steinkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen. Auch der schwedische Energiekonzern Vattenfall bekommt einen Zuschlag für seine Blöcke in Hamburg. Die Bundesregierung will bis spätestens 2038 alle Kohlekraftwerke für den Schutz des Klimas stilllegen.