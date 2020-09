Uli Stein, einer der bekanntesten Cartoonisten und Fotokünstler Deutschlands, ist tot. Seine Stiftung "Tiere in Not" teilte heute mit, dass der Künstler bereits am Wochenende im Alter von 73 Jahren in Hannover gestorben sei. Uli Stein war vor allem bekannt für seine gezeichneten Alltagssituationen, oft mit Tierfiguren oder Menschen mit großen Nasen. Seine Cartoon-Bücher verkauften sich mehr als 11 Millionen Mal - auch übersetzt in andere Sprachen. Die Zahl der Postkarten mit Uli-Stein-Motiven wird mit rund 180 Millionen angegeben.