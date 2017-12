Steilste Standseilbahn der Welt in Betrieb 110 Prozent Steigung - so geht das

110 Prozent Steigung - so geht das

Steilste Standseilbahn der Welt in Betrieb

In der Schweiz gibt es mehr als 500 Seilbahnen, aber die neue Schwyz-Stoos-Bahn ist etwas ganz Besonderes: Sie schafft eine Steigung von 110 Prozent - und das ist ziemlich schräg.

Nach fünf Jahren Bauzeit ist im Schweizer Kanton Schwyz die steilste Standseilbahn der Welt in Betrieb gegangen.

Rund 52 Millionen Franken (knapp 48 Millionen Euro) hat die neue Standseilbahn im Kanton Schwyz gekostet. Seit Sonntag ist sie offiziell in Betrieb.

Nicht nur wegen der großen Steigung, die sie zwischen der Talstation und dem Bergdorf Stoos schafft, ist sie ungewöhnlich. Die Kabinen für rund 30 Personen sehen aus wie quer auf die Bahn gelegte Rollen. Wenn es den Berg steil hochgeht, drehen sie sich so mit, dass der Boden für die Passagiere immer waagerecht bleibt. Für 744 Höhenmeter benötigt die Seilbahn rund fünf Minuten.

Ein Beispiel: Wenn man am Ende von 100 Metern dann auch 100 Meter in der Höhe ist, dann entspricht das einer Steigung von 100 Prozent, aber nur einem Winkel von 45° (Grad). 110 Prozent wie bei der Standseilbahn bedeuten also eine Steigung von 110 Metern auf 100 Meter Länge und entspricht einem Winkel von knapp 48°.