Am Rhein haben die Schnakenjäger begonnen, gegen die Waldstechmücken vorzugehen - und zwar per Hubschrauber und zu Fuß. Die warmen Wintertemperaturen hätten dazu geführt, dass sich die Waldstechmücken in einigen Bereichen rascher entwickelt hätten, so ein Vertreter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage in Speyer. Beispielsweise sei das in der Pfalz und im Landkreis Rastatt der Fall. Starke Niederschläge Anfang März hätten am Rhein die Pegel steigen lassen. Deshalb seien bereits die ersten Überschwemmungsmücken in Rheinland geschlüpft.